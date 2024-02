Tirs groupés contre le PR: Birane Ngom et ses camarades s’érigent en bouclier autour de Macky Sall et raillent l’opposition

Le chef de l’Etat Macky Sall est depuis quelques jours la cible de ces citoyens sénégalais qui lui reprochent de vouloir s’agripper au pouvoir avec ce report de l’élection présidentielle. C’est à ces moments « difficiles », considèrent le responsable politique de Benno à Dieupeul Derklé et ses camarades, qu’il faut resserrer les rangs et soutenir leur leader. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés au siège de Benno de la commune de Dieupeul Derklé, pour manifester leur colère contre « cette opposition malhonnête » qu’ils accusent de vouloir « ternir » l’image du chef de l’exécutif. « Notre leader a toujours adopté la démarche républicaine durant tout son magistère. Au regard de toutes ses réalisations à travers le pays et sa politique bâtie sur la vision d’un Sénégal émergent, le président Macky Sall ne va jamais laisser son bilan partir en fumée. Nous disons oui pour la poursuite de l’enquête parlementaire » a confié Birane Ngom entouré de ses camarades qui se sont réunis ce samedi pour former un bloc pour soutenir le président Macky Sall.







En outre, ils pointent d’un doigt accusateur, l’opposition : « elle a fissuré cette cohésion sociale en posant des actes immatures. La manipulation, le populisme et le mensonge ne vont jamais prospérer pour mener ce pays dans le chaos. Dans un élan unitaire, Birane Ngom et Cie renouvellent leur engagement auprès du chef de l’Etat, le félicitent du report qui est propice compte tenu de la « crise des institutions » et des irrégularités notées dans le processus électoral. Mais également l’encouragent à maintenir la dynamique d’appel au dialogue, pour se retrouver autour de l’intérêt commun.