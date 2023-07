Tirage au sort éliminatoires mondial 2026 : Le Sénégal dans le groupe B avec la Mauritanie, la RDC. le Togo…

La 45eme assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) s’est tenue ce jeudi matin dans la capitale de la Côte d’Ivoire, Abidjan en présence du président de la FIFA Gianni Infantino et de celui de la CAF. Patrice Motsepe. L’occasion a été saisie pour procéder au tirage au sort des éliminatoires de la coupe du monde de football 2026 prévue aux États-Unis, au Mexique est au Canada. Avec les nouveaux changements apportés par la FIFA, l’Afrique aura désormais neuf (09) tickets qualificatifs et potentiellement une 10eme place à disputer aux barrages.



C’est ainsi que le Sénégal, champion d’Afrique en titre, s’est retrouvé dans le chapeau, numéro 1 en compagnie de 9 meilleures sélections africaines du moment telles que le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, Nigéria, le Cameroun, le Mali, la Côte d’Ivoire. Toutes ces équipes se sont donc retrouvées à la tête de leur groupe.



À l’issue du tirage au sort, le Sénégal est tombé dans le groupe B avec a RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud ! Une poule très accessible pour les lions de la Teranga qui, sauf surprise, devraient tirer leur épingle du jeu, et assurer leur quatrième qualifications à une phase finale de coupe du monde.



Il y a quelques mois, la CAF avait adopté un nouveau système de qualifications des sélections africaines pour la Coupe du monde 2026. Celle-ci accueillera 48 équipes au lieu des 32 habituelles, dont au minimum 9 sélections africaines qui y prendront part.



Le tirage au sort a pris en compte le dernier classement de la FIFA, permettant aux meilleurs sélections d’être tête de série et ainsi éviter des chocs (Sénégal vs Maroc) qui priverait le continent de l’un de ses meilleurs représentants. On aura ainsi une qualification directe pour les premiers de chacune des 9 groupes composés de 6 équipes.



Ensuite, pour aller chercher le 10eme ticket qualificatif, les quatre meilleurs deuxièmes des groupes participeront à un autre tournoi éliminatoire de la CAF en novembre 2025. Le vainqueur participera au tournoi éliminatoire de la FIFA avec d'autres sélections, en mars 2026.