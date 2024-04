TikTok lance TikTok Lite, une version "légère" qui rémunère les spectateurs

Annoncé à la date 11 avril, la nouvelle application de l'entreprise chinoise ByteDance, nommé TikTok Lite, permet aux utilisateurs de collecter des pièces virtuelles à échanger contre des bons d'achat Amazon rien qu'en visionnant des vidéos. La plateforme déjà disponible en Corée du Sud, au Japon et en France, enflamment déjà des discussions visant sa fonctionnalité.

À peine arrivée, déjà problématique. Le populaire réseau social chinois TikTok s'est décidé, le mercredi 11 avril, d'officiellement lancer une nouvelle version plus " lite " (légère) de l'application d'où l'on offre la possibilité aux utilisateurs d'être payés grâce à leur temps de visionnage. Une nouvelle sortie qui pourrait grandement intéresser, si elle ne s'était pas montrée en une période où la régulation du temps passé devant les écrans par les jeunes ne préoccupait autant pas la France, un des pays ayant accès à cette nouveauté depuis fin mars.

En effet, à la différence de l'application TikTok que l'on connaît bien, Tiktok Lite dispose dans ses menus d'un « centre des récompenses ». Cette option permet de collecter des pièces virtuelles en réalisant des actions habituelles démontrant une participation importante de l'utilisateur : se connecter chaque jour à l'application, « liker » des vidéos, cumuler du temps de visionnage, etc. Les pièces virtuelles engrangées pourront être dépensées de différentes façons, dont l'échange contre des chèques-cadeaux Amazon ou le don à un créateur de contenu sur le réseau social.



L'application propose d'ailleurs une grille de rémunération :



- 1 minute de temps cumulé de visionnage : 150 pièces virtuelles ;



- 10 minutes de temps cumulé de visionnage : 1 500 pièces virtuelles ;



- 25 minutes de temps cumulé de visionnage : 4 200 pièces virtuelles.



La " légèreté" de cette version ne s'arrête pas là, puisque son installation est dite «plus simple», les vitesses de téléchargement sont «plus rapides» et les coûts de données «moins élevés», selon la page d’installation de TikTok Lite. Avec ce système, ByteDance mise donc sur une fidélisation au forceps de sa communauté, déjà forte de plus d’1,5 milliard d’utilisateurs, en incitant toujours plus au visionnage de ses contenus.