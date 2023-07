Thomas Tuchel catégorique sur le futur de Sadio Mané : « il n'a pas répondu aux attentes… »

Arrivé au Bayern Munich en fin de saison dernière, Thomas Tuchel compte, poursuivre ses grands chantiers pour redonner au club bavarois son aura d’antan. Et, ce qui apparaît de plus en plus clairement, c’est que le technicien allemand, de même que la direction du club ne comptent plus sur l’attaquant sénégalais, Sadio Mané. Lors de sa dernière sortie médiatique, Tuchel a admis avoir eu une discussion avec Mané qui, d’après ses propos, n’aura aucune garantie quant à une place de titulaire voire du temps de jeu conséquent la saison prochaine… "Sadio Mané n'a pas répondu aux attentes du club, la saison dernière. Nous avons une constellation de joueurs qui rend la tâche très difficile pour lui. Au vu de la forte concurrence, une place de titulaire ne peut pas être garantie. Chacun devra se battre. Le joueur le sait, on a discuté de la situation, il connaît mon avis…Sadio a un contrat et il veut rester au club, nous respectons cela. Mais ce n'est que le premier jour d'entraînement et beaucoup de choses peuvent arriver dans le football », a-t-il conclu. Une déclaration qui pourrait peut-être inciter, le sénégalais à quitter le club et rejoindre l’Arabie Saoudite où il est convoité...