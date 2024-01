Thiès à l'honneur de la célébration de la journée internationale des Douanes

"Pour une Douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs". C'est le thème choisi pour la célébration de la journée internationale des Douanes. Pour cette présente édition, c'est la cité du rail qui va abriter pendant trois jours ces activités. Pour le démarrage des activités, une randonnée pédestre a été organisée, ce dimanche matin.



Il est prévu une exposition qui se tiendra au service des Douanes. Ainsi, différents thèmes seront abordés pour sensibiliser les populations et partenaires sur l'administration des soldats de l'économie, son histoire et ses missions. Une grande cérémonie se tiendra, ce 27 janvier 2024 en présence du gouverneur de région, du directeur général des Douanes entre autres.



Face à un monde très dynamique, cette journée sera également une occasion pour revenir sur les défis (la criminalité, une douane verte, le commerce électronique) afin de mieux capitaliser les droits et taxes qui régissent le code des Douanes.