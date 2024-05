Thies / Viol sur une mineure de 13 ans: Le maître coranique risque 10 ans de réclusion criminelle

La Chambre criminelle du tribunal de Thiès risque de maintenir le nommé M.M.Gueye. Celui-ci est poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure pour avoir entretenu des rapports sexuels non consentis avec son élève M. Diop, âgée de 13 ans. Les faits se sont déroulés en mars 2020 dans un village sis dans le département de Tivaouane, rappelle l’Observateur qui donne l’information que le maître coranique dispensait des cours dans ce village. Selon la victime, M.M. Guèye l'a violée à deux reprises. Pour la première fois, M. Diop a déclaré que son maître coranique l'avait trouvée dans son domicile avec ses petites sœurs. Ensuite, il lui a demandé de le suivre vers une destination qu'elle ignorait. La fille a ajouté que M.M, Guèye l'a conduite jusque loin des habitations et lui a demandé de se déshabiller. M. Diop a ainsi fait savoir que quand elle a refusé d'obéir, son maître coraníque l'a mise au sol, puis l'a déshabillée de force.







En plus, M. Diop a annoncé que cet homme est monté sur elle et l'a violée. Après ce premier viol, la fille a déclaré qu'elle avait mal et que son pagne était taché de sang. Seulement, elle avait peur d'en parler à ses parents, Pour la seconde fois, M. Diop a raconté que son bourreau l'a encore trouvée dans son domicile en train de réviser ses cours. Il l'a ensuite appelée pour lui dire de se rendre au même lieu. La victime a ajouté que son maître coranique l'a encore conduite en brousse pour entretenir des rapports sexuels avec elle.







Selon la fille, M.M Guèye a joui sur elle. Heureusement que quelqu’un du nom de Bounama, qui connaît la fille, les a aperçus. Trouvant leur compagnonnage étrange, est allé voir les parents de la fille pour les mettre au parfum. Après le passage à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane pour une consultation, le certificat médical du médecin gynécologue a révélé une perte de l'hymen. C'est ensuite que l’affaire atterri devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thies. Devant la barre, le prévenu a catégoriquement nié les faits, Il a estimé que c'est un complot monté de toutes pièces. «Je n'ai même pas posé la main sur cette fille. Je n'ai pas entretenu de rapports sexuels avec elle. Je n'ai aucune relation avec elle. Les dates mentionnées par la fille ne m'ont pas tróuvé au village», a réfuté en vain, le maitre coranique devant le procureur qui a requis 10 ans de réclusion criminelle. L'affaire est mise en délibéré le 25 juin prochain.