Thies : Un marabout, son Talibé et un imam âgé de 64 ans au cœur d’un trafic de 3 milliards de FCFA en billets noirs

Après la Brigade de recherches (Br) de Dakar qui a mis la main sur 1,5 million d'euros en toc, la police de Diamaguène-Sicap-Mbao a saisi trois milliards de Fcfa en billets noirs lors d'une enquête menée entre Dakar et Thiès. Selon Libération qui donne l’information, au cœur de cette affaire, S.B.Aïdara (44 ans se disant marabout, domicilié à Thiès), son « talibé » M.Thiandoum (38 ans, domicilié à Sébikotane) et A.A.Pouye (64 ans, retraité domicilié à Mboul et imam de son quartier). L'interpellation des suspects fait suite à l'exploitation d'une information relative à un trafic de faux billets de banque.



Libération précise que le renseignement indiquait que les principaux animateurs de ce trafic, un « marabout » et son chambellan qui souhaitaient laver des billets noirs en dollars, résideraient à Thiès.

Après autorisation du parquet, les enquêteurs ont effectué une descente à Thiès jeudi soir. Ainsi, après quelques heures d'attente, d'observation et de filature, l'équipe de recherche a aperçu l'individu, décrit par la source, allant à la rencontre de deux autres individus non identifiés avant de se diriger tous vers le domicile du marabout.



A.A.Pouye et M.Thiandoum ont été surpris dans le salon de la maison avec un sac, contenant, après vérification des paquets de billets noirs. Par ailleurs, deux autres individus, certainement flairant la présence policière se sont retirés furtivement des lieux.