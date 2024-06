Thiès: Un malfaiteur perd la vie dans une course poursuite...Un adjudant de la police victime d'un vol à l'arraché

L'insécurité est de plus en plus galopante dans la cité du rail (Thiès). Ces derniers jours, la situation est inquiétante avec les nombreux cas de vol à l'arraché ciblant les téléphones portables.



Le dernier cas en date a été fatal pour le jeune conducteur de Jakarta du nom de Khadim. En effet, après avoir arraché le téléphone portable d'une dame, à bord de sa moto, une courte poursuite s'en est suivie impliquant un véhicule L200, non loin de l'hôpital Dalal Xel de Thiès. Il s'est finalement renversé sur la route de façon très brutale. Arrivé à l'hôpital régional, il a malheureusement rendu l'âme des suites de ses blessures béantes.



Une autre tentative de vol à l'arraché s'est aussi produite dans la même ville. Un adjudant en service dans l'un des commissariats de Thiès, qui manipulait son téléphone au bord de la route, a été surpris par deux conducteurs de Jakarta. L'un d'eux lui a arraché son portable et avant qu'il n'y ait le temps de comprendre, les voleurs avaient pris le large. Heureusement pour lui, ses collègues ont très vite réagi en arrêtant les malfaiteurs qui avaient déjà réussi à prendre de la distance vis-à-vis de de leur victime.



La population thiessoise appelle au renforcement des dispositifs sécuritaires en organisant périodement des rondes afin de dissuader les malfrats...