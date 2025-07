Thiès : Un dealer de chanvre indien piégé dans l’ombre – 2,5 kg saisis au quartier Silmang

Un trafiquant de drogue a été interpellé ce 20 juillet 2025 par les éléments du Commissariat du 1er arrondissement de Thiès, lors d’une opération de sécurisation nocturne.

Grâce à leur vigilance, les forces de l’ordre ont mis la main sur une importante cargaison de chanvre indien, soigneusement dissimulée dans une habitation du quartier Silmang.







Une présence suspecte dans l’obscurité…



Tout est parti de deux individus repérés dans une zone faiblement éclairée par une patrouille. Leur attitude a alerté les agents, qui ont réussi à interpeller l’un d’entre eux.

Sur lui, les policiers ont découvert dix cornets de chanvre indien, manifestement destinés à la vente.





Une cache bien organisée



Ne s’arrêtant pas là, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile du suspect à Silmang.

Résultat : 2,5 kg de chanvre indien ont été découverts, minutieusement dissimulés dans sa chambre, preuve d’un trafic bien organisé.





Trafic avéré, procédure enclenchée



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les infractions suivantes :

• Trafic de drogue

• Offre et cession de chanvre indien



L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’ampleur du réseau auquel il pourrait être lié.