Thiès: Retour en images sur la cérémonie d'inhumation de Baba Diao ITOC

De la grande mosquée Moussanté au cimetière Mbambara de Thiès, parents, guides religieux, collègues et voisins ont accompagné le défunt magnat du pétrole jusqu'à sa dernière demeure.



Très affectés, ses plus proches ont effectué les dernières recommandations avant son inhumation au cimetière de Mbambara auprès de ses parents.



Plusieurs personnalités religieuses, politiques, médiatiques entre autres, ont effectué le déplacement dont le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre, Serigne Abo Mbacké, Serigne Abib Sy, Bara Tall, l'ancien PM Souleymane Ndéné Ndiaye, Talla Sylla, El Malick Seck , le maire de Thiès Ville, le Dr. Babacar Diop, le directeur général de Dakaractu, Serigne Diagne etc...