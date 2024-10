Thiès- Résolution des conflits: Les modes alternatifs à savoir la conciliation, la médiation et l'arbitrage, donnés en exemple

Le cabinet Grant Thornton et l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers ont invité ce samedi les populations des régions Thiès et de Diourbel, à la réunion publique d'information sur la médiation, la concialition et l'Arbitrage. Financée par l'Union Européennne, celle-ci vise à " promouvoir auprès de tous les acteurs économiques et financiers le recours à ces mécanismes de résolution de litiges en vue de créer un environnement favorable au développement de leurs activités".

Ainsi, la campagne régionale de sensibilisation et d'information a permis de communiquer sur les avantages relatifs aux modes alternatifs de règlement des différends auprès des acteurs et opérateurs économiques et financiers

" Nous visons principalement deux objectifs, le premier c'est de faire la promotion des structures et mécanismes mis en œuvre par les autorités pour l'utilisation de ces modes alternatifs dans toutes les régions du Sénégal. Deuxièmement, il s'agit également de sensibiliser les acteurs sur les avantages de l'utilisation de ces modes alternatifs que sont la conciliation, la médiation et l'arbitrage", a déclaré M. Cheikh Cissé.

Et d'ajouter en ces termes " Le premier avantage qu'on peut citer, c'est qu'il y a l'implication et la présence des partis dans la résolution du conflit, ici il n'y a pas une intervention du juge, ce sont les parties elles-mêmes qui décident de trouver une solution amiable à leurs conflits....".