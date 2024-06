Thiès/ Renouvellement des instances du PS: l'IRAS pose un ultimatum et menace d'organiser des actions de grande ampleur...

A l'approche de l'anniversaire de la disparition d'OTD, l'Initiative de Réflexion et d'Action Socialiste( IRAS), exige des réformes au sein du Parti socialiste. Et selon le coordinateur national de l'IRAS, Niokhobaye Diouf qui faisait face à la presse à Thiès, " il est temps de sortir de ce marasme et de renouer avec les valeurs fondatrices de notre mouvement. Nous ne pouvons plus nous bercer d'illusions : le Parti socialiste se trouve à la croisée des chemins, confronté à des défis de taille qui nécessitent des réponses à la hauteur de nos ambitions. Comment regagner la confiance du peuple sénégalais ? Comment redonner à notre parti sa force de proposition et sa capacité de mobilisation ? Comment surmonter ces divisions qui nous ont tant affaiblis ?", s'est-il interrogé.



Avant de demander " Je le dis avec la plus grande fermeté : la direction actuelle du parti doit prendre la pleine mesure de la situation. Nous voulons que dans un délai très très proche convoquer un BP enfin d'aller clairement vers un congrès extraordinaire, nous devrons envisager non seulement à renouveler en profondeur les instances dirigeantes, mais également actualiser nos textes fondateurs afin de les adapter aux réalités du Sénégal d'aujourd'hui. Seul un rajeunissement significatif de nos structures de base pourra nous permettre de reconquérir le cœur et l'esprit de nos militants, qui sont la colonne vertébrale de notre mouvement.

Mais au-delà de ces impératifs, mes camarades, il nous faudra également travailler à la réunification de la famille de la gauche sénégalaise. Trop longtemps, nos divisions nous ont affaiblis face à l'adversaire politique. Il est temps de dépasser nos querelles intestines et de nous rassembler autour d'un projet commun, capable de relever les défis auxquels notre pays est confronté. Seule une gauche unie et déterminée pourra incarner l'alternative progressiste dont le Sénégal a besoin", a-t-il ajouté.



Et d'enfoncer le clou. " Passé ce délai de dix jours, l'IRAS, en toute responsabilité, se verra dans l'obligation d'organiser des mobilisations et des actions de grande ampleur pour obtenir gain de cause. Nous ne pouvons plus tolérer cette gestion léthargique qui a trop longtemps prévalu.

Mes chers camarades, je m'adresse à vous avec la plus grande détermination. Si la direction actuelle persiste dans son immobilisme, elle en sera la seule et unique responsable. Nous prendrons alors nos responsabilités et mènerons un combat sans merci pour restaurer l'orthodoxie du Parti socialiste, ce parti qui a tant compté dans l'histoire de notre pays.

Mais mes camarades, il ne suffit pas de critiquer et de dénoncer les dérives. Nous devons également proposer une vision claire et ambitieuse pour relever les défis auxquels notre pays est confronté.

C'est pourquoi je vous invite à réfléchir ensemble aux grandes orientations que nous devrons donner au Parti socialiste pour qu'il redevienne le fer de lance du progrès social et de la justice au Sénégal".