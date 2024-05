Thiès/Quarantenaire de l'école de l'armée de l'AIR: " Il est impératif de continuer à investir dans les infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines"( Général El Hadj Niang, chef d'état-major de l'Armée de l'AIR)

Le quarantenaire de l'Ecole de l'Armée de l'AIR a été célébré ce jeudi à la base École de Thiès(BET) et à la promenade des Thiéssois.



La cérémonie a été présidée par le général de brigade aérienne El Hadj Niang, chef d'état-major de l'Armée de l'AIR, qui s'est félicité des efforts consentis dans la formation de " plusieurs générations d'aviateurs compétents au sein de cette prstigieuse école".



Selon lui, il faut aussi un engagement à poursuivre la mission de formation des cadres. " Il est impératif de continuer à investir dans les infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines... afin de garantir aux aviateurs une formation de qualité répondant aux exigences du 21e siècle. Aussi, la mise en place du centre de recherches et de technologie constitue une avancée majeure nous permettant de mieux préparer l'avenir dès à présent...", a-t-il ajouté.



Plusieurs activités phares ont été initiées à l'occasion de la cérémonie de commémoration du quarantenaire de l'Ecole de l'Armée de l'AIR à Thiès dont une remise insigne pilote et médailles de décoration, un vernissage exposition " l'EAA à travers des âges, une exposition statique aéronefs, une démonstration aérienne etc...