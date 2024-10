Thiès/Ousmane Sonko sur le fameux partage du gâteau : « On a trouvé 1.000 milliards dans le compte bancaire d'un dignitaire de l'ex-régime. »

À Thiès, Ousmane Sonko a appelé ses ministres et directeurs généraux à une gestion sombre et vertueuse, car " nul ne sera protégé après avoir dérobé l'argent du contribuable ». S'adressant aux responsables de l'ex- régime, il a indiqué qu'avec les législatives, la plupart d'entre eux veulent se refuser derrière l'immunité parlementaire pour pouvoir échapper à la justice, mais ce ne passera pas. « Il suffit d'un seul jour pour lèver cette immunité. » À le croire, les dignitaires de l'ancien régime se sont sucrés sur le dos des populations. « Dans le compte bancaire d'un dignitaire de l'ex-régime, on y a trouvé 1.000 milliards. » Alors, il faut que tout cet argent soit récupéré et retourné aux Sénégalais.