Thiès – Ousmane Sonko à l'ancien régime : « Ils avaient vendu la prison de Rebeuss à 8 milliards. »

Lors de son meeting d'ouverture à Thiès,



le candidat Ousmane Sonko a fait des révélations sur la gestion de l'ancien régime. À l'en croire, la prison de Rebeuss avait été vendue à 8 milliards de FCFA pour une superficie de plus d'un hectare à Dakar, alors que celle-ci devrait raisonnablement coûter plus de 40 milliards de FCFA. Ousmane Sonko d'informer que ce contrat de vente a été bloqué et annulé par le nouveau régime. Toujours dans les révélations, il a ajouté que la prison du Cap Manuel a été aussi vendue par l'ancien régime. "Ils ont tout vendu. Sans doute, ils ont failli me vendre, moi qui étais là bas".