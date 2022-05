Thiès : Me Ousmane Diagne de YAW et maire de Thiès-Est reçu en audience par le Président Macky Sall.

Comme on vous l'avait annoncé dans les colonnes de Dakaractu, le Président Macky Sall a reçu en audience un des trois maires de la Coalition Yewwi Askan (YAW) de la ville de Thiès. Comme une traînée de poudre, cette information s'est très vite répandue dans les réseaux sociaux. Ainsi, les trois maires de commune de YAW ont dû décrocher leurs téléphones pour assurer à leurs camarades de parti qu'il ne s'agissait pas d'eux.



Selon notre source, le principal concerné à savoir le maire de la commune de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, aurait même essuyé cette vérité pour dire qu'il ne se serait rendu qu'au ministère des sports pour les besoins d'un projet du CEM Hersent qui est en cours.



Toutefois, notre source de confirmer que Me Ousmane Diagne a été bel et bien reçu par le leader de la coalition BBY, sans pour autant révéler la teneur de leur entretien...