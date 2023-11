Thiès : Les huit recommandations du Forum islamique pour une paix durable

La 21 ème édition du Forum islamique pour la paix (FIP) s'est tenue sous le thème : Quel rôle pour les religieux et les acteurs de la société civile dans la résolution des tensions socio-politiques ? Pendant deux jours d'éminents professeurs, Intellectuels et chercheurs venus de divers horizons et de différentes spécialités se sont penchés sur ce thème central ainsi que des sous thèmes (paix et stabilité; facteur de paix et d'Émergence; Rôle des organisations de la société civile dans la prévention des conflits sociaux au Sénégal; Quelles solutions pour la jeunesse Sénégalaise face à la culture de la violence et du pessimisme). Nul n'ignore qu'aujourd'hui la sous-région Ouest Africaine est quasiment sous tension permanente. C'est d'ailleurs pourquoi même la problématique de développement, notamment en ce qui concerne, l'éducation, l'enseignement, la formation, l'emploi et l'employabilité des jeunes, leur insertion dans le tissu socio-économique face à la montée en puissance de la proportion de jeunes de moins de trente-cinq ans et l'émigration clandestine avec ces lots de naufragés dans les océans ont été épulchés pendant ces deux jours de conclave. Au sortir de ces débats fructueux et enrichissants le Forum islamique pour la paix et l'Union de la jeunesse musulmane Sénégalaise, on a retenu huit recommandations : " exhorter les familles religieuses, les leaders religieux et coutumiers, les responsables d'associations religieuses à davantage insérer dans leurs discours des messages qui appellent à la non-violence, à la paix, à la retenue pour que le Sénégal continue de rester un modèle phare en matière de stabilité, de paix social, et de concorde nationale; demander aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, aux leaders d'opinion de ne ménager aucun effort pour la consolidation de la paix sociale, d’éviter tout acte, parole, attitude ou comportement qui pourrait générer de la violence ou compromettre la stabilité du pays; face à la vague déferlante de la migration clandestine avec ces dizaines voire centaines de jeunes qui meurent en mer, noyés et perdus dans les Océans, le FIS se dit conscient des difficultés que vivent les jeunes et la peur de l'avenir qui les hante, le FIS exhorte la jeunesse à faire preuve de plus de patience , de persévérance, et d'explorer toutes les possibilités de réussite dans leur pays et surtout d'éviter de penser que émigration est forcément synonyme de réussite sociale; le FIS invite l’État et les pouvoirs publics à se pencher davantage sur la jeunesse qui représente plus de soixante-dix pour cent de la population et qui parfois ressent des angoisses pour son avenir et même son présent, dans un monde en crise; le FIP manifeste et témoigne sa solidarité agissante envers le peuple libyen frère suite aux intempéries meurtrières qui ont fait beaucoup de victimes humaines et beaucoup de dégâts; le FIP souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés et prient Allah d'accorder le paradis firdawsi éternel à tout ceux qui ont perdu la vie au cours de ces inondations; le FIP exprime sa solidarité et sa compassion au peuple frère du Maroc suite au tremblement de terre qui a secoué ce pays frère et ami; le FIP présente ses condoléances aux familles des victimes et prie Allah d'accorder son pardon et son paradis aux victimes décédées lors de ces violents tremblements de terre; le FIS renouvelle son soutien au peuple palestinien et condamne les actes de violence et de barbaries qui s’abattent sur des enfants innocents, des femmes, et population des civiles; le FIP remercie le Président Macky Sall pour son soutien constant pour la réussite annuelle de ce grand forum". Bref, autant de questions qui méritent de la part des autorités des réflexions et des actions à la fois hardies, constantes et appropriées face à ce vaste et énorme chantier pour une paix durable aux Sénégal et dans le monde.





À rappeler que lors de la cérémonie d’ouverture Serigne Sohaibou Mbacké fils du khalife Général Seigne Mountakha Mbacké a transmis le message du khalife Général des Mourides pour la paix, la fraternité et appel à la concorde, à l'union des cœurs et des esprits. L'adjoint au gouverneur chargé du développement a pour sa part qualifié d'actuel et d'importance. Il a notamment témoigné son soutien à l'ambassadeur de l'État de Palestine. Il a aussi salué l'œuvre et l'engagement du coordonnateur du FIP Cheikh Ahmet Saloum Dieng dont l'abnégation et le dévouement au service de la paix, du développement et du raffermissant des liens entre les différentes familles religieuses du pays. L'ambassadeur de l'État de Palestine a quant à lui fait part de la situation catastrophique que vit présentement son pays et son peuple.