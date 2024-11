Thiès / Législatives2024 : "On doit tout faire pour que l'opposition ait une majorité... C'est en intelligence que l'opposition travaillera avec le président de la République" (Abdou Mbow).

Dans le cadre de l'inter-coalition Samm Sa Kaddù/Takku Wallu Sénégal, l'ancien député Abdou Mbow a initié ce samedi une caravane, suivie d'une visite de proximité à Sampathé 1 et 2, à Darou Salam, Hersent et à la cité Senghor. Abdou Mbow en a profité pour sensibiliser les populations sur les enjeux de ces élections législatives et la nécessité de voter l'inter-coalition porteuse d'un "contrat de légistrature".



M. Mbow a rappelé les nombreux acquis à travers les différentes législatures, notamment la loi par rapport à la transparence sur les finances publiques, la criminalisation du vol de bétail, la loi sur la déclaration de patrimoine (Ofnac), la carte d'égalité des chances etc... Une occasion pour lui de lancer des piques aux gens du pouvoir qui disent que les députés étaient tout le temps absents lors des plénières, en rappelant le comportement de Ousmane Sonko : "Il ne venait pas en commissions et quand il se présentait à l'hémicycle, c'était pour faire un discours sans attendre sa réponse."

Abdou Mbow a aussi raillé les responsables de Pastef qui disent qu'il n'y a pas de transhumants au profit de leur parti, et que c'est plutôt des soutiens. Abdou Mbow dira que ces gens doivent respecter les sénégalais, car cette vague de départs n'est rien d'autre que de la transhumance pure et dure. Et selon lui, cela ne fait que saper la morale politique.

"On doit tout faire pour que l'opposition ait une majorité", parce que, dit-il, la majorité de l'opposition, c'est mettre le Sénégal sur une bonne trajectoire. "On prendra le controle de l'Assemblée nationale.[...]. C'est en intelligence que l'opposition travaillera avec le président de la République".

Pour rappel, Abdou Mbow se rendra ce dimanche à Guinaw rails, à la Cité Ouvrière, Ballabey, à la Cité Pilot et à la Cité Niakh...