Thiès / Législatives 2024 : Lamine Aysa Fall soutient le parti Pastef

Le président du mouvement "Arche Yoon Wi" a officiellement annoncé ce week-end sa décision de soutenir le parti Pastef aux prochaines législatives.

Lors de son face-à-face avec la presse, M. Lamine Aysa Fall, s'est ainsi engagé avec sa base politique à faire triompher la liste de Pastef dans la cité du rail. "Notre mouvement ayant fait le pari d'un Sénégal en sécurité, confiant et prospère, engage l'ensemble de ses bases politiques à oeuvrer pour le triomphe de la liste présentée par Pastef, composée de femmes et d'hommes de valeur, issus des entrailles du peuple. Arche Yoon Wi rejette l'injustice et l'impunité et s'engage à réaliser avec nos compatriotes les changements profonds que nous ne cessons d'appeler de tous nos vœux", a-t-il déclaré.