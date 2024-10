Thiès / Journée Sétal Suñu Réew : Pape Doumbia déploie un dispositif pour le toilettage de l'école Gabriel Ndione

Ainsi, l'enceinte de l'école et les alentours ont été complètement désherbés et nettoyés au grand bonheur de la direction et des parents d'élèves. Dans la foulée, une opération de désinfection et de désinsectisation a été effectuée sur place par une équipe de techniciens de surface.

La directrice de l'école et les parents d'élèves ont tous salué ce geste, non sans rappeler ses nombreuses interventions au profit de cette école...a