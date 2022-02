L'administrateur de Pastef, Birame Soulèye Diop, par ailleurs inspecteur des Impôts et domaines, a été installé officiellement à la tête de la municipalité de la commune de Thiès-Nord.



Dans son discours, le nouveau maire a carrément tenu à faire savoir que face aux attentes des populations qui les ont élus, ils feront tout pour être le maire de toute une communauté mais pas celui d'une coalition, d'une famille ou d'un parti politique. "Nous devons bannir la couleur des camps. Il n' y a qu'un seul camp dans cette municipalité, c'est celui de Thiès-Nord", lâche-t-il.



Selon lui, toutes les couches de la population sont impatientes de voir des résultats positifs au service de la communauté durant leur magistère. Birame Soulèye Diop qui compte également travailler dans la collégialité avec son conseil municipal, a décidé également d'annuler son programme politique "gagnant" de campagne pour mettre en place un nouveau plan en collaboration avec les conseillers de sa municipalité.



"J'annule le programme politique qui nous a aidé à gagner. Nous devons mettre en place ensemble un nouveau programme ", révèle t-il. Selon lui, toutes les parties prenantes à la tête de la commune de Thiès-Nord doivent être "une seule et même famille" pour répondre aux attentes des populations.



"Je vous appelle à travailler dans la collégialité pour rendre notre Thiès-Nord compétitif au service simplement des citoyens", soutient-il. Et d'ajouter : "Nous devons travailler la main dans la main pour avoir la municipalité dont les Sénégalais attendent de nous..."