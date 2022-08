Thiès : Idrissa Seck présente ses condoléances suite au rappel à Dieu de l'imam Thierno Abou Dia.

Je viens d'apprendre avec tristesse le rappel à Dieu de l'imam Thierno Abou Dia, un homme d’une grande dimension spirituelle.



Sa disparition constitue une immense perte pour le Sénégal et la Ummah islamique.



Je m’incline pieusement devant la mémoire de cette illustre figure religieuse connue pour sa piété, son humilité et ses hautes qualités morales.



Je présente à sa famille et aux Thiessois ainsi qu'à la Ummah islamique mes sincères condoléances.



Qu’Allah, dans son infinie bonté, l'Accueille dans son Paradis céleste.