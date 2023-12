Thiès : Habib Niang et les jeunes du MASS à l'assaut du terrain pour élire Amadou Bâ au 1er tour en 2024

Dans le cadre de sa démarche de reconquête de sa base dans la région de Thiès, le tout nouveau conseiller spécial du PM et président du mouvement "And Suxxali Sénégal ak Habib Niang"/BBY, a reçu en audience des heures durant, de nombreux jeunes venus des 19 quartiers de la cité du rail. Face à ce parterre de jeunes venus lui répondre, le leader du MASS/BBY est revenu sur les nouveaux défis du moment qui les attendent sur le terrain politique Thiessois pour la présidentielle de 2024.

Habib Niang a donné des conseils aux jeunes avant de les exhorter à plus de dynamisme dans leurs actions de massification. Pour plus d'efficacité dans les 19 quartiers de la cité du rail, un jeune est nommé coordonnateur de cellule. Ainsi, ces coordonnateurs sont invités à faire leurs preuves dans le cadre de la massification pour agrandir les rangs du MASS et surtout pour élire dès le 1er tour en 2024 le candidat de BBY, Amadou Bâ. Selon lui, "mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les jeunes du MASS, coordonnateur ou pas, mettent la main à la pâte, descendent sur le terrain pour amener le maximum d'électeurs dans les rangs de la coalition BBY. Habib Niang compte également offrir à ses jeunes, une formation et un accompagnement pour une insertion facile dans le monde de l'emploi. En effet, le responsable politique dans la zone nord, Habib Niang, se dit convaincu qu'une bonne formation et un accompagnement peuvent beaucoup contribuer à booster l'employabilité des jeunes.

Magnifiant la détermination et l'engagement de ses jeunes, Habib Niang les a appelés à être conscients des enjeux du moment pour mieux conscientiser leurs camarades qui, dira-t-il, "sont encore dans l'ignorance".