Thiès: Habib Niang décroche les femmes cadres de la coalition Aly Ngouille2024 pour le compte de Amadou Bâ

Les femmes cadres de Thiés ont quitté la coalition AlyNgouille2024 pour rejoindre Habib Niang et son mouvement And Suxxali Sénégal pour une victoire éclatante du Président Amadou Bâ au soir du 2024.



Elles ont décidé ce mercredi d'officialiser leur compagnonnage avec le leader du mouvement And Suxxali Sénégal afin de faire gagner la liste de la coalition Benno Bokk. " Il est important voire primordiale de faire le bon choix et il n'y pas meilleur profil que celui de Amadou Bâ", ont-elles laissé entendre.



Ainsi, madame Mariama Diagne et ses camarades ont jeté leur dévolu sur le candidat Amadou Bâ, en se rangeant derrière Habib Niang qui est en train de ratisser large pour le compte de Amadou Bâ dans la capitale du Rail. À rappeler qu'elles comptent d'ailleurs faire face à la presse ce jeudi à Thiès...