Thiès : Des géomètres donnent carte blanche à Habib Niang pour qu'il régle le litige foncier à Chérif Lô

Une délégation du mouvement de géomètres "And liguey pour euleugou Sénégal" composée de géomètres, a fait le déplacement pour rencontrer Habib Niang, conseiller spécial du PM et rallier sa cause.



En effet, cette délégation d´hôtes était composée d´honorables membres dont le président du mouvement, le géomètre de Thiaoune Bambara entre autres. Pour ces derniers, le choix du leader Habib Niang n´est pas fortuit, car la commune de Chérif Lo est confrontée à un grave problème de lotissement depuis deux ans, notamment Thiaoune Bambara. Pour ces géomètres, le conseiller spécial du Pm est la personne la mieux indiquée pour résoudre ce litige foncier.



D´autre part, dans le landerneau politique thiessois, estiment-ils, seul le président Habib Niang incarne les idéaux pour un développement socio-économique. Ces géomètres comptent d'ailleurs tenir une conférence de presse pour officialiser ce ralliement. Cette audience accordée par le président Habib Niang, a permis d'acter leur ralliement. "L'hégémonie du conseiller spécial du Premier ministre, Amadou Bâ n'est plus à démontrer. Sa maîtrise du terrain, son charisme et sa stratégie font du président Habib Niang une pièce maîtresse dans le landerneau politique. Travailler et encore davantage est le leitmotiv du leader Habib Niang. Il cherche toujours à faire plus aujourd'hui et mieux qu'il n'a fait hier", lit-on dans le communiqué parvenu à Dakaractu.



Selon toujours le communiqué, "le week-end dernier, différents démembrement et de nouveaux militants séduits par la façon d'Habib Niang de faire la politique, ont été reçus par ce dernier à son siège. "Le représentant de Nguinth Sérère, la jeunesse féminine et ses nouveaux membres sont venus rejoindre la coordination nationale féminine dirigée par Fatima Siby nouvellement installée..."