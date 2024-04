Thiès/ Conférence thématique: Le parquet et les OPJ se penchent sur l'activité de police judiciaire

Une session thématique sur l'activité de police judiciaire a été organisée ce jeudi matin par le parquet de Thiès avec à sa tête le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Thiès.



La rencontre qui a réuni les officiers de police judiciaire du ressort du TGI de Thiès, a été une occasion de débattre des questions liées à l'activité de police judiciaire afin de la rendre plus efficace face aux défis de la délinquance et de la préservation de l'ordre social, de la compétence de l'autorité judiciaire.



Ainsi, plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette session notamment les litiges fonciers, la criminalité organisée, l'enfance en danger.... Plusieurs interventions d'experts ont été aussi enregistrées lors de cette rencontre à travers des communications de médecins légistes, de responsables de l'AEMO, nonobstant les brillants exposés effectués par la police et la gendarmerie.



Ladite session a été ouverte auparavant par le Procureur général près la cour d'appel de Thiès Assane Ndiaye, en présence outre du Procureur de la République, du Président du Tribunal de Grande Instance de Thiès, des substituts du procureur, du délégué du Procureur du tribunal d'instance de Tivaouane, entre autres.



Ainsi, dans son discours d'ouverture, le Procureur général après avoir salué l'initiative du Parquet de Thies, a fait un témoignage élogieux à l'endroit du Procureur Cheikh Dieng dont il a salué le "sens des responsabilités, la clairvoyance d'esprit et l'habileté à gérer les hommes, les procédures et les situations..."



Saisissant l'occasion, le Gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé et le Préfet du département de Thiès, Mame Less Cabou ont effectué une visite de courtoisie à l'assistance avant de rendre un hommage au Procureur, annoncé sur le départ du Parquet de Thies, pour d'autres responsabilités importantes au niveau étatique.



Ainsi, l'ensemble des personnalités qui se sont succédé au micro, ont magnifié les bonnes qualités de l'homme qui va bientôt quitter le parquet de Thiès pour une nouvelle mission au service de l'État du Sénégal et de la nation toute entière...