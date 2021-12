Thiès : Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma magnifie le rôle du FIP pour le "renforcement de l’Union Africaine"

La 19 ème édition du Forum Islamique pour la Paix (FIP) a vécu dans la cité du rail. Comme à l'accoutumée, des représentant des associations islamiques et plusieurs érudits ont répondu présent lors de cette présente édition pour échanger sur "le rôle des religieux dans le renforcement de l’Union Africaine pour une paix durable". Ce, surtout que c'est le Chef de l'État Macky Sall qui va assurer la présidence en exercice pour la période 2022-2023. Malgré un emploi du temps chargé, le président de la commission communication du Grand Magal de Touba Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma et ministre conseiller a effectué une visite de courtoisie chez le coordonnateur dudit Forum, Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma en a profité pour magnifier cette initiative qui, selon lui "va beaucoup impacter le pacte de solidarité et de stabilité de l’Union Africaine.