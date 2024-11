Thiès- Caravane de la coalition Jamm ak Njariñe/ Forte mobilisation du mouvement Awa: " Ay cartes góre moy fal Amadou Bâ fii ci Thiès"( Ousmane Diop).

La caravane de la coalition Jamm ak Njariñe était hier dans le Cayor. À Thiès, le président Ousmane Diop a réitéré son engagement auprès du candidat Amadou Bâ. Hier, il s'est déployé avec ses militants dans les grandes artères de Keur Cheikh, Takhikao et Médina Fall. Une occasion de renouveler sa fidélité aux côtés du candidat de Jamm ak Njariñe dans un contexte très particulier émaillé de trahisons et de transhumance.



À cette occasion, Ousmane Diop a rassuré les uns et les autres en déclarant que M. Ba pourra compter à Thiès sur des hommes de confiance qui continueront à se battre sur le terrain pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre 2024. " Ay cartes góre moy fal Amadou Bâ fii ci Thiès", a-t-il lancé, en dépit de la vague de trahison, a-t-il ajouté.



M. Ousmane Diop a invité les thiessois à porter leur choix sur Amadou Bâ afin de sauver le Sénégal et de placer définitivement le pays sur les rampes de l'émergence...