Thiès : "Barça-Nicaragua ou barsakh", c'est de l'illusion, l'Afrique est la convoitise de toutes les grandes puissances du monde et vous la fuyez" (Pape Doumbia)

Beaucoup de jeunes empreintent la mer, bravant énormément de dangers pour se rendre à l'étranger. Un phénomène "Barça-Nicaragua ou Basakh" qui ne dit pas son nom et qui, selon le PDG du groupe "PrestigeThiès", Pape Doumbia, doit cesser. Aussi, estime-t-il, qu'il faut une prise de conscience des jeunes. Pour lui, "ces jeunes doivent s'armer de connaissances pour mieux gérer les destinées du pays car, ils représentent l'avenir du Sénégal". "Vous les jeunes êtes très pressés et les phénomènes migratoires de "Barça Barsakh," ou Nicaragua, l'attestent à plus d'un titre. Même si la vie est chère, je ne prendrai aucune pirogue pour aller en Europe car c'est juste suicidaire", explique-t-il. Prenant pour exemple le processus de notre venue sur terre, Pape Doumbia de rappeler que "la plus dure épreuve subie dans la vie est le processus de la naissance et qui a eu à traverser cette pente devrait pouvoir tout attendre à point nommé". Il poursuit : "Prenez notre exemple. Juste après le BFEM, nous sommes partis trouver du travail en tant qu' aînés, pour soutenir notre famille. Après avoir bourlingué ma bosse un peu partout, j'ai fini dans le domaine de la cimenterie. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'être parmi les pionniers de la cimenterie du Sahel. Après un tel cursus, Pape Doumbia décide de démissionner pour créer le Groupe "PrestigeThiès" avec seulement un million FCFA . "J'ai commencé dans mon quartier avec des infrastructures presque inexistantes. Aujourd'hui, avec une foi inébranlable et de la persévérance, j'ai en plus de la Télé, une école, une usine de conditionnement d'eau, une unité de production audiovisuelle etc.. Cette dernière à promu beaucoup d'artistes avec un million d'abonnés à notre chaîne et une radio qui passe sur la bande Fm", narre-t-il. Et d'ajouter : " Tout cela n'a pu se faire que grâce à l'endurance et la patience. Il faut énormément de sacrifices pour contourner les peaux de bananes et réussir un bon projet de ce genre". Non sans signaler aux jeunes que " les bonnes choses n'arrivent qu'aux gens qui savent attendre". Aujourd'hui, dira-t-il, nous avons plus de cent employés, de jeunes stagiaires qui nous viennent de l'isep, et de l'Uvs. Concluant, Pape Doumbia de faire savoir que " il a fallu un travail de longue haleine. Il faut travailler dur pour arriver au sommet. "Barça-Nicaragua ou barsakh, c'est de l'illusion. L'Afrique constitue la convoitise de toutes les grandes puissances du monde entier et vous, vous la fuyez. Armez vous de savoir et la réussite suivra au cas contraire vous allez demeurez d'éternels suivistes".