Thiès/ Amélioration de l'alimentation animale: le mil à double usage donné en exemple

Un atelier de partage des résultats de recherche sur l'utilisation des tiges de mil à double usage en alimentation animale a été paraphé ce mercredi à Thiès. Celui-ci rentre dans le cadre des activités du Sustainable Intensification and Innovation Lab (SIIL) à travers le projet portant sur l’adoption de systèmes d’intensification durable avec le mil à double usage, la culture de légumineuses et l’élevage pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion des ressources naturelles au niveau des petits producteurs ruraux au Sénégal.



" Nous avons des difficultés par rapport à l'alimentation animale et surtout le bétail... De plus en plus, on parle de cultures fourragères et en réalité nous nous pensons qu'il faut chercher la solution ailleurs et nous avons plein espoir que c'est à travers les cultures à double usage qui répondraient plus par rapport aux besoins de nos agropasteurs. Et les résultats que nous avons, donnent plein espoir que le mil à double usage constitue une réponse à cet objectif", a informé le professeur Mamadou Tandian Diaw, responsable du volet élevage du SIIL.



Il faut rappeler que l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès, partenaire du SIIL à travers son Département Productions Animales (DPA) s’est occupée, depuis le démarrage des activités du projet en 2016, du volet élevage. Les activités ont été menées d’abord en station puis orientées vers la diffusion en milieu paysan dont les principales cibles ont été les agropasteurs en collaboration avec les animateurs du RESOPP et de l’ANCAR.