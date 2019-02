Thiès : Affrontements entre policiers et étudiants qui demandent le départ du Dg du Crout, Moustapha Guèye

Très remontés contre la gestion du directeur du Centre des œuvres universitaires de Thiès (Crout), Moustapha Guèye, les étudiants de l’Université de Thiès (Ut) sont sortis de leur réserve pour manifester leur colère. Il s’en est suivi des affrontements entre policiers et étudiants qui ont voulu barrer la Route Nationale (Rn2) au niveau de la sortie de Thiès près de la station Edk.



Des étudiants ont été blessés lors de ces affrontements. Trois ont été cueillis et amenés au commissariat central. En effet, les forces de l’ordre ont dû utiliser des grenades lacrymogènes et même des tirs de sommation pour les disperser. Face à l’arsenal déployé par les policiers, les étudiants ont battu en retraite pour se réfugier dans l’enceinte de l’Ut. Le président du mouvement des étudiants de Thiès, Serigne Mansour Diène, estime que les policiers n’ont pas respecté les franchises universitaires car, dit-il, les policiers nous ont poursuivis jusque dans l’enceinte du campus pédagogique. Les étudiants ne veulent plus de leur dg, Moustapha Guèye. « Nous avons manifesté parce que nous n’avons pas de médicaments dans nos structures de santé. Notre sécurité est menacée. Il y a beaucoup de vols qui sont enregistrés dans notre université. Les bus qu’on nous avait promis ne sont toujours pas là », a révélé le coordonnateur des étudiants de l’Ufr Set, Abdou Aziz Ndiaye. Les étudiants menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n’est fait.