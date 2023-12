Thiès: 70 mouvements et 15 partis politiques investissent le candidat Alioune Sarr

Dans une résolution lu par le sieur Babacar Guèye, 70 mouvements et 15 partis politiques alliés réunis autour du congrès d’investiture de la coalition Alioune Président 2024 ont choisi le président Alioune Sarr comme candidat à la présidentielle du 25 février 2024.



Toutes ces organisations et formations politiques ont fondé leur choix sur des considérations pouvant mener vers un Sénégal prospère. Pour elles, le leader de la Cap 2024 réunit les critères de probité et d’engagement pour redresser le Sénégal.



« Alioune Sarr a la tête sur les épaules. Un pays on ne le confie pas à une personne qui n’est pas disciplinée. On le confie à une personne posée. C’est la personne idéale qui va harmoniser le tempo», a indiqué Babacar Guèye pour qui, les mouvements et partis politiques alliés placent beaucoup d’espoir sur le maire de Notto Diobass pour des solutions à l’immigration irrégulière mais aussi sur toutes les autres attentes des forces vives de la nation.



« Nous croyons en lui pour une justice équitable », a dit le responsable politique délégué.



Sur la démocratie sénégalaise, les alliés ont exprimé leur espoir quant à la sauvegarde des acquis d’une longue marche.



« Nous nous engageons derrière lui pour l’accompagner à la magistrature suprême. », a soutenu Babacar Guèye.



Le responsable s’exprimait, ce 2 décembre, lors de la cérémonie de validation d’investiture du candidat à la candidature, Alioune Sarr pour la présidentielle du 25 février 2024. L’événement s’est tenu à Thiès.