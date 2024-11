Thiaré / Rokhy Ndiaye : « La violence, c’est l’arme des faibles et le Pastef n'est pas un parti faible… »

La commune de Thiaré est une des localités les plus enclavées du département de Kaolack. Deux routes non bitumées dont l’une fait plus de 17 Km et l’autre plus de 20 Km ralentissent l’essor économique de cette commune. Malgré les promesses des différents régimes qui se sont succédé, nombre de doléances sont restées vaines.



Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation dans cette localité, la députée Rokhy Ndiaye a invité les femmes à voter la liste Pastef afin qu’elle puisse bénéficier de financements pour leurs activités génératrices de revenus. « Nous espérons que les habitants de Thiaré vont choisir des députés de valeur qui pourront défendre leurs intérêts à l’Assemblée nationale (…)», a-t-elle soutenu. Avant d’inviter les populations à aller récupérer leurs cartes d'électeur et voter pour la liste des Patriotes. Cependant, elle a également déploré les scènes de violence entre militants de l’opposition et de Pastef à Saint-Louis. « La violence, c’est l’arme des faibles. Aussi le Pastef n’est pas un parti faible, car si le Pastef était un faible, il n’allait pas faire face à un régime pendant dix ans… »