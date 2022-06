Thiaoun Mbambara/Foncier : Les huit présumés coupables placés sous mandat de dépôt et liberté provisoire pour le chef de village et son adjoint.

Les présumés coupables de jets de pierre sur le cortège du khalife de Ndiassane vont passer leur première nuit carcérale à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Après un retour de Parquet, ils ont été placés sous mandat dépôt. Huit personnes dont un mineur ont été blessées lors de ce bras de fer qui remonte au vendredi dernier à Thiaoun Mbambara. Ce, alors que le Khalife de Ndiassane, accompagné d'une délégation composée de talibés et de petits fils Kountiyyou, se rendait sur le domaine foncier de Thiaoun Mbambara pour faire un état des lieux.



Une plainte contre x avait été déposée par les huit blessés qui ont en main un certificat médical attestant une indisponibilité de travail de 20 jours dont un de 18 jours. Le chef de village et son adjoint qui étaient en garde à vue ont quant à eux bénéficié d'une liberté provisoire.