Thiadiaye/scrutin Présidentiel: Le candidat ¨Pape Djibril dénonce l’excès de zèle des forces de l’ordre

Le candidat de la coalition les serviteurs dénonce un excès de zèle de la part des forces de l’ordre.



D’après Pape Djibril Fall, ses policiers lui ont empêché de livrer sa réaction sur instruction de certaines personnalités qui ne sont même pas candidats.



Comme vous l’avez constaté, il y avait une volonté manifeste de sabotage de la part des forces de l’ordre présentes ici parce que des personnalités de la zone qui ne sont pas candidats, qui ont eu à accomplir leur acte citoyen les forces de l’ordre leur ont permis de faire leur déclaration dans l’enceinte du CEM.



Et, comme vous l’avez constaté, nous avons été pratiquement brimés alors que c’est un candidat qui devrait tout simplement livrer ses impressions et partager ses émotions du jour parce que c’est une très grande fête de la démocratie. Cette élection, elle est inédite, nous l’avons attendue, elle est arrivée et ça devrait être aujourd’hui consacrée comme telle. Mais, malheureusement nous avons remarqué un excès de zèle de part et d’autre. Ce que nous condamnons », fustige-t-il.