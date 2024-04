Thiadiaye : Un réparateur de chaussures viole et engrosse une mineure

Un fait rocambolesque a tenu en haleine le tribunal de grande instance de Mbour ce Vendredi 19 avril 2024...



Mamadou Lamine Sy, un réparateur de chaussures comparaissait à la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour ce vendredi pour viol et détournement de mineure. Il risque une peine de réclusion criminelle de cinq ans.



Les faits remontent au 15 juin 2022. La victime N. F est allée voir l'accusé Mamadou Lamine Sy pour des chaussures à réparer. L'accusé en a profité pour entretenir avec elle une relation sexuelle.

A la barre l'accusé déclare que c'est une relation consentie, tandis que la victime estime qu 'elle en était forcée et qu'elle ne voulait pas crier pour ne pas nuire à sa réputation.

Ce n'est qu'au bout de six mois de grossesse que la fille en a parlé à sa sœur. Interpellé le réparateur de chaussures qui est marié nie être l'auteur de cette grossesse.

"S'il avait accepté la grossesse dès le début, jamais je n'aurais porté plainte car je le considère comme mon propre fils" a déclaré la maman de la victime qui n'a pas demandé de dommages et intérêts.



Pour le Procureur les faits de détournement de mineure et de viol sont établis vu le jeune âge de la victime au moment des faits. Il a requis une peine de réclusion criminelle de cinq ans.

Quant à l'avocat de la défense il a plaidé pour une peine d'apaisement dès lors que son client a finalement accepté d'être le père de l'enfant. Selon des informations de Dakaractu Mbour recueillies auprès de la famille de N.F, le réparateur de chaussures Mamadou Lamine Sy était considéré comme un membre de la famille par la Maman de N.F... Profitant de cette situation de privilège au sein de la famille que ce dernier a commis l'irréparable...Délibéré le15 mai..