Tenue de la Présidentielle 2024 : La Ligue Démocratique admet un désordre institutionnel et s’oppose au report

"Depuis quelques jours, notre pays, le Sénégal, est plongé dans une période d'effervescence politique qui engendre des préoccupations légitimes et suscite des interrogations profondes. Les récentes allégations de corruption visant deux magistrats du Conseil constitutionnel, suivies de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, créent actuellement un désordre institutionnel, réveillant des inquiétudes au sein de la population quant à la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024.



Une caractéristique qui a toujours marqué la singularité de notre pays est le respect scrupuleux de l'échéance de l’élection présidentielle. En dépit des divers défis et crises politiques que nous avons traversés, la date prévue pour ce rendez – vous électoral a toujours été maintenue. Cette constance témoigne du sérieux et de la résilience de nos institutions qui ont toujours systématiquement démontré leur engagement et leur capacité à préserver l'intégrité et la crédibilité du processus électoral.





En ces temps où le respect du calendrier de l’élection présidentielle est source de vives discussions, la Ligue Démocratique rappelle l'importance de cette tradition sénégalaise de conduire des élections aux dates prévues. C'est une pratique qui a contribué à renforcer la stabilité politique du pays et à consolider sa réputation en tant que bastion démocratique en Afrique de l'Ouest.





Fidèle à ses principes, la LD adresse un appel solennel aux institutions de notre Nation afin qu'elles persistent dans leur engagement à démontrer la même responsabilité et la même transparence qui ont caractérisé notre histoire électorale. Cette constance, véritable socle de notre démocratie sénégalaise, constitue non seulement une source de fierté nationale mais également un pilier fondamental qui a contribué à cimenter notre réputation en tant que modèle de stabilité politique en Afrique.





Il est essentiel de noter que l'attention tant nationale qu'internationale est actuellement focalisée sur notre processus électoral. Notre Parti insiste sur l'importance cruciale de préserver cette tradition d'intégrité électorale. La confiance des citoyens dans les institutions découle de leur aptitude à garantir la tenue d'élections libres, équitables et transparentes."