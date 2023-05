Tension à Ziguinchor : l'appel de Mimi Touré au Président Macky Sall

À Ziguinchor depuis ce matin, l'ex député de Benno Bokk Yakkar Aminata Touré s'est rendu à l'hôpital de la paix pour s'enquérir de l'état de Santé des blessés. À cette occasion, elle a lancé un appel au Président Macky Sall qui est la seule personne capable de mettre fin à toute cette tension.



"Nous sommes venus à Ziguinchor pour témoigner notre solidarité au leader du Pastef Ousmane Sonko et également à la coalition de Yeewi Askan Wi. Nous avons trouvé Ziguinchor en état de siège. D'ailleurs, nous avons trouvé dans l'hôpital deux femmes gravement blessées avec leur pied carrément ensanglanté", a déclaré Mimi Touré qui lance un appel au président de la République afin que la paix revienne dans le pays. Selon elle, la responsabilité de la paix dans ce pays est entre ses mains. "Parce que toute l'origine de cette tension est sa volonté d'avoir un 3e mandat qui n'est pas acceptable moralement et inacceptable selon les dispositions de la Constitution", explique-t-elle.



Parlant du dialogue, Mimi Touré reste convaincu que le Président Macky Sall sait ce qu'il doit faire pour que la paix revienne à Ziguinchor et dans l'ensemble du pays. Ce qui se passe à Ziguinchor, prévient-elle, risque de s'étendre dans tout le territoire national." Il doit sans délai déclarer qu'il ne fera pas de troisième mandat et il doit arrêter de pourchasser les opposants", conclut l'ex patronne du CESE.