Temps de carême : le message de Macky Sall à la communauté chrétienne

En ce début de carême, le président Macky Sall a souhaité un bon temps de carême à la communauté chrétienne à travers sa page X (ex Twitter ). « En ce mercredi des cendres, je souhaite à tous les chrétiens un carême béni, rempli de paix, d'espoir et de fraternité. Que cette période de renouveau spirituel, de pénitence et de prière vous apporte force et réconfort.»



Ainsi pour conclure, le chef de l’État lance un appel de paix, "ensemble, rappelons-nous que la paix est un objectif commun à toutes les religions, et que nous avons la responsabilité de la cultiver dans nos cœurs, nos foyers, nos communautés et au-delà pour un Sénégal stable et prospère. »