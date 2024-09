Télécommunications : les syndicalistes du secteur déterminés pour une souveraineté numérique du Sénégal, réclament des assises

La coordination des syndicats des opérateurs télécoms a tenu ce mercredi 25 septembre 2024, une conférence de presse pour interpeller le nouveau gouvernement sur les problèmes qui gangrènent leur secteur.



Ils ont ainsi noté que depuis des décennies, les syndicats du secteur des télécommunications se sont investis dans la lutte pour la souveraineté numérique du Sénégal sans chauvinisme.



Toutefois ils réclament à l'État :



- La tenue d'assises nationales sur la question du numérique. Assises qui rassembleront Etat, travailleurs, secteur privé, experts et universitaires afin de définir une vision nationale et une stratégie de développement du numérique inclusive ;



- L'arrêt du détournement d'objectifs des fonds destinés au FDSUT, rappelant que nous sollicitons depuis lors un audit. C'est une exigence de JUB - JUBAL - JUBANTI ;



- L'élaboration d'un plan stratégique national de capacitation des ressources humaines pour la préservation des emplois et l'employabilité des jeunes diplômés face aux mutations engendrées par les technologies telles-que l'Intelligence Artificielle ;



- La promotion de l'éducation à la culture scientifique comme la Nationwide



- Scientific Literacy Action Plan de la République populaire de Chine ;



- La promotion de la recherche - développement dans le domaine du numérique ;



- La promotion d'une industrie du numérique ;



- La création d'un Bureau national chargé du numérique sous l'autorité du Premier ministre en remplacement du Conseil National du Numérique ;



-La mise en place d'un cadre d'échanges et de concertations avec les différents acteurs de l'écosystéme des télécommunications et du numérique garant d'une meilleure inclusion et participation



- La reprise par l'Etat son rôle de garant du pacte d'actionnariat qui le lie avec le partenaire stratégique de SONATEL, France Télécom.



- L'arrêt de la cannibalisation du secteur consistant à confier les activités essentielles à des structures appartenant aux opérateurs eux-mêmes. Un charcutage qui ne dit pas son nom ;



-La Reconfiguration de l'actionnariat au niveau des opérateurs par l'entrée de l'Etat et des travailleurs dans leur capital ;



La négociation d'une convention collective propre au secteur du Numérique.







Pour l'heure, les syndicalistes ont entamé des rencontres avec toutes les forces vives de la nation, à savoir, autorités religieuses, autorités gouvernementales, partis politiques, patronat, journalistes, consommateurs, pour ainsi les sensibiliser sur l'importance de leur secteur et le bien-fondé de leurs revendications.