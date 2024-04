Télécommunications : L’ARTP certifiée ISO 9001 version 2015 !

Ce certificat attribué attribué à l’Artp est valable jusqu'au 28 Février 2027.

Cette distinction qui constitue une victoire pour l’autorité de régulation, son directeur général Abdou Karim Sall et toutes les équipes qui se sont illustrées pour cette mission générique qui est de réguler les secteurs des télécommunications et des Postes en assurant une concurrence saine et loyale entre les opérateurs et en veillant à ce que le service universel soit assuré dans les secteurs susmentionnés au bénéfice des consommateurs.