Tecno dévoile les CAMON 40 et CAMON 40 Pro : style, puissance et innovation au rendez-vous

C’est à la place du Souvenir Africain que Tecno a levé le voile sur ses deux nouveaux fleurons : le CAMON 40 et le CAMON 40 Pro. Ce lancement officiel, attendu par les amateurs de technologie et les passionnés de photographie mobile, marque une nouvelle étape pour la marque qui ne cesse de gagner du terrain sur le marché africain.



Avec son slogan « Quand le style rencontre la performance », le CAMON 40 mise sur un savant mélange d’élégance et de puissance. Le smartphone propose une expérience utilisateur enrichie, portée par des fonctionnalités intelligentes et une finition haut de gamme.



Parmi les innovations phares, One-Tap FlashSnap, un système de capture rapide qui permet de ne rater aucun moment important, et TECNO AI, une intelligence artificielle intégrée conçue pour optimiser les performances et la fluidité du téléphone en toute circonstance.



Le CAMON 40 se distingue également par son écran AMOLED incurvé de 120 Hz, promettant une immersion visuelle saisissante, que ce soit pour le jeu, la vidéo ou la navigation. Côté autonomie, l’appareil ne déçoit pas, avec une batterie endurante de 5200 mAh et des performances boostées pour accompagner les usages les plus exigeants.



Avec 256 Go de mémoire interne, Tecno cible les utilisateurs friands de photos, vidéos et contenus multimédia. Le tout, dans un design élégant, décliné en quatre coloris iconiques : Blanc Glacier, Vert Émeraude, Noir Galaxie et une autre teinte à découvrir.



Ce lancement confirme l’ambition de Tecno de se positionner comme un acteur incontournable dans l’univers du smartphone en Afrique, alliant technologie avancée, design raffiné et accessibilité.



Le CAMON 40 est désormais disponible sur le marché sénégalais à moindre coût, prêt à séduire une nouvelle génération d’utilisateurs à la recherche du « cliché parfait, à tout moment ».



Amadou Koundour