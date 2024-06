Les forces russes auraient mené une opération militaire conjointe avec leurs homologues afro-centraux sur le territoire de la République centrafricaine, qui aurait abouti à la libération de 21 soldats tchadiens, retenus en otages par des groupes armés actifs dans la même région frontalière avec la Libye, lors d'une opération de déminage à un aéroport de la région du Tibesti. Selon des sources russes, ces soldats libérés sont les mêmes qui sont tombés dans une embuscade avec leur bataillon, et c’était le conseil de commandement militaire pour le salut de la république (CCMSR) qui l'a mis en place le 12 août de l'année dernière.







En comparant les vidéos et photos publiées par le mouvement CCMSR, qui documentaient les détails de l'attaque qu'il a lancée contre les forces armées tchadiennes l'année dernière, avec les photos prises lors de la libération des soldats tchadiens par les forces russes et tchadiennes, il est apparu clairement que les personnes libérées étaient les mêmes qui avaient été capturées au cours de l'été de l'année dernière.



Ces dernières années, depuis 2016, le gouvernement tchadien a confié aux forces françaises, présentes dans trois de ses bases militaires dans le pays, la tâche de surveiller les mouvements rebelles tels que FACT et CCMSR, actifs dans la zone Gouri et Tibesti, frontalières avec l'État libyen, et en bombardant leurs sites avec des avions en raison du manque de capacités militaires de l'armée de l'air tchadienne, mais elle n'a pas réussi à obtenir des résultats tangibles sur le terrain en éliminant l'activité de ces mouvements.







L'expert militaire tchadien Ibrahim Ali Sadou estime que, ce que les forces russes ont réalisé en un jour en libérant les soldats tchadiens est quelque chose que la France n'a pas pu faire en huit ans. Le même expert ajoute que le gouvernement tchadien doit renforcer la coopération militaire avec la Russie pour éliminer les mouvements FACT et CCMSR, ainsi que les groupes terroristes actifs près du lac Tchad. Le ministre tchadien de la Défense a salué le rôle majeur de la Russie dans la libération des soldats tchadiens et a ajouté que la Russie a toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui ne cherchent qu'à piller les richesses du continent africain et servir leurs propres intérêts.







Pour rappel, les relations russo-tchadiennes ont récemment connu un développement et une expansion rapide de la coopération dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine militaire. Cela fait suite à la visite effectuée par le président Déby à Moscou fin janvier dernier, où il a convenu avec le président russe Vladimir Poutine de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines qui servent les intérêts des deux pays, comme la sécurité et l’énergie.