Tchad : "Une insulte et une discrimination", sept médias boycottent l'investiture du président Mahamat Idrissa Déby Itno

Dans un communiqué publié le 22 mai 2024, en provenance de N'Djamena, des médias tchadiens en ligne, au nombre de 7, interpellent l'attention internationale quant à leur boycott de l'investiture du président nouvellement élu, Mahamat Idrissa Déby Itno, prévue ce jeudi 23 mai 2024.

La presse en ligne tchadienne fait la moue. Alors que ce jeudi 23 mai 2024 est supposé se produire l'investiture du nouveau chef d’État élu de la présidentielle, Mahamat Idrissa Déby Itno, les médias du web que sont Tribune Échos, Alwidha Info, Le Ndjam Post, Dari Infos, Rafiq Infos, Hamama Medias et Nouvelles.Td, ne comptent absolument pas offrir une quelconque couverture à cet événement sous prétexte de "conditions restrictives" imposées par l'organisation.

Selon le communiqué de presse, "chaque média n'a obtenu qu'une seule accréditation", délaissant ainsi le fait que tout organe médiatique dispose de plusieurs professionnels "prêts à couvrir cette actualité en temps réel." Mais l'irrévérence va encore plus loin, puisqu'il leur a également été notifié que leurs reporters n'auront pas accès à la salle de cérémonie et que les images sont seront distribués. "Nous dénonçons ces conditions restrictives qui sont, selon nous, "une insulte et une discrimination" à l'encontre des médias en ligne. Chacun d'entre nous a sa ligne éditoriale, sa qualité d'image et sa façon de filmer. Comment pourrions-nous travailler dans de telles conditions ? ", peut-on y lire.

Et donc, les sept médias en ligne prennent à témoin l'opinion nationale et internationale, l'Union des journalistes tchadiens et les organisations de la presse privée.