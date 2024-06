Tchad : La manifestation du MRDP contre les troupes françaises interdite

La manifestation du Mouvement Révolutionnaire pour la Démocratie et la Paix (MRDP) prévue le 10 juin prochain a été interdite par le ministre de la sécurité publique et de l’immigration.

Cette mobilisation était programmée pour dire non à la présence des troupes françaises dans la région.



Le ministère brandit les raisons de non-respect des dispositions de l'article 6 alinéa 4 et l'article 8 de l'Ordonnance N°011/PR/2023 du 1er août 2023, relatives aux manifestations sur la voie publique et le risque de trouble à l'ordre public...