Tapha Tine annonce un 2ème "Takh ci ripp" : « Je vais imposer une grosse bagarre à Bombardier! »

Le géant du Baol est plus que jamais confiant au moment de rencontrer une nouvelle fois le B52 de Mbour, dix ans après l’avoir battu à l’issue d’un combat épique.



Ce samedi, à l’occasion de leur face à face qui se déroulait sur l’esplanade de la 2stv, Tapha Tine a réitéré sa volonté ferme de donner une correction au mastodonte de Mbour, lui promettant une grosse bagarre.



« La bagarre sera inévitable entre bombardier et moi. Il ne faudrait pas qu’on fasse de la diversion, je vais imposer une grosse bagarre à Bombardier », a averti le baol-baol sur un ton menaçant.



Après avoir battu Bombardier le 24 juin 2012, sur décision arbitrale, suite aux blessures de son adversaire qui avait été roué de coups, Tapha Tine semble privilégier la boxe à la lutte, mais il fera savoir que…



« Vous savez que c’est très difficile de lutter avec certains lutteurs qui refusent le combat. Mes adversaires savent très bien que je suis redoutable dans la boxe pure, du coup ils refusent l’affrontement. »



Cependant, pour cet acte 2, il promet aux amateurs de lutte : « Si Bombardier veut que nous livrons un bon combat, la bagarre sera inévitable et je suis prêt pour ça. Que ce soit dans la lutte pure ou la boxe je suis prêt ! S’il lutte je l’enverrai au top 5, s’il m’affronte dans la bagarre je le mets KO ! »