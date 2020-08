Tamkharite et Covid-19 : Le message de Madické Niang aux Sénégalais.

Chers compatriotes,

Par la Grâce d’Allah le Tout-Puissant, nous fêtons samedi ce soir 29 août 2020, qui correspond à la nuit du 10ème jour de Muharram de l'année 1442 de l'Hégire, « yawma hachoura ».



Que de miracles cette célébration évoque! Que de peines subies par la famille du Prophète (SAW) et ses compagnons nous reviennent en mémoire !



Nous rendons grâce à Dieu dans toutes les situations.

En dépit de nos inquiétudes, cette nouvelle année, porte un espoir, une lueur de renouveau, un souhait de second souffle pour l'humanité.



Par le Coran Dieu ne nous enseigne-t-il pas qu'au bout de chaque peine se dessine un bonheur.



En cette période de pandémie liée à la Covid-19, après tant d'épreuves, nous prions de toutes nos forces pour un nouveau départ vers la prospérité dans la paix pour l'humanité, pour la ummah et surtout pour les Sénégalais d'ici et de la Diaspora, j’exhorte par ailleurs, dans ce même sillage les populations à respecter les gestes barrières et à se conformer aux recommandations sanitaires.



DIEU SAUVE LE SENEGAL

Bonne fête de Tamkhariit à toutes et à tous !



Dewenety leen !



Président Madické Niang.