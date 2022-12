Tamba / Programme d’investissements prioritaires : Le président Macky Sall valide plus de 579 milliards sur 16 grandes mesures pour la région orientale en 2023, 2024 et 2025

Ce programme d'investissement concerne toutes les localités de la région de Tambacounda pour répondre aux exigences de l'équité sociale et territoriale pour tendre vers l'émergence.

Au terme d’échanges fructueux, le président Macky Sall, le gouvernement et les acteurs territoriaux ont trouvé un consensus sur de nouvelles perspectives jugées prometteuses pour la région de Tambacounda. Le président Macky Sall rassure que ce sont des perspectives d’espoir au regard du diagnostic sans complaisance qui a été effectué et qui a même commencé par le bilan des engagements pris en 2012. Depuis cette date, où les investissements étaient de 209 milliards, c’est maintenant 635 milliards investis dans cette région de Tambacounda.Après le diagnostic, l’État du Sénégal s’est appuyé sur les atouts et potentialités de la région. Ainsi, le président Macky Sall, à l’issue de ce conseil présidentiel pour le développement territorial assure que Tambacounda va connaître une nouvelle impulsion et une accélération notable pour les années 2023, 2024 et 2025. En se fondant sur les réalisations constatées et sur la base des politiques sectorielles mises en place par le gouvernement, Tambacounda va connaître un programme spécial d’investissements prioritaires constitué de projets innovants pour un montant qui a été initialement prévu à 374 milliards et qui sera ramené à 579 milliards de francs CFA.Le chef de l’État donnant les raisons qui ont conduit à cette augmentation, rappelle le projet de l’université de Tamba qui coûtera au moins 100 milliards de francs CFA mais aussi, la reconstruction des chemins de fer et l’hôpital de niveau 3.Le cumul de l’ensemble de ces investissements publics, devraient, selon le chef de l’État, prendre en compte 16 priorités et décisions telles que : le renforcement de la sécurité, l’accélération de la reconstruction des chemins de fer, la relation de l’université sur le Sénégal Oriental, la reconstruction et la modernisation de l’aéroport de Tamba, le développement de l’artisanat, de la culture et du tourisme, renforcement des aménagements urbains, l’accès à l’eau, à l'assainissement et à l’électricité, l’amplification et l’extension des aménagements agricole avec la SODEFITEX et la SAED, le développement de l’élevage et activité agropastorale, la préservation des ressources forestières, le renforcement du capital touristique, la valorisation des ressources minières, la consolidation d’un programme régional pour l’entreprenariat des jeunes et des femmes.