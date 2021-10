Tamba/Investitures Locales 2022 : "Accepter la décision du chef n'est pas signe de faiblesse" (Mamadou Kassé, APR)

M. Mamadou Kassé, en lice pour les investitures, a proposé à sa communauté un livre/programme, où il expose 25 solutions pour mettre la ville de Tamba sur les rampes de l'émergence. Occasion pour lui de revenir sur les investitures.

"Les choses finissent toujours par arriver. On peut ne pas nous choisir, mais tout le monde saura que ce sera de l'injustice. Mon problème est que je ne sais pas que faire de Macky Sall. Personne ne peut prétendre aujourd'hui gagner seul une élection. Malgré l'adversité, nous finirons toujours par nous entendre. Je voudrais rassurer le chef de l'État que rien ne nous fera changer... J'invite mes militants à la loyauté, à la discipline de parti et à plus d'engagement. Accepter la décision du chef de l'autorité n'est pas signe de faiblesse", a conclu M. Kassé...