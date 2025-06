Tabaski à Massalikoul Djinane : Pape Djibril Fall prêche la paix, l’unité et la responsabilité

À l’occasion de la prière de l’Aïd el-Kébir célébrée ce dimanche à la grande mosquée Massalikoul Djinane, le député Pape Djibril Fall a délivré un message empreint de spiritualité, de patriotisme et de lucidité. Aux côtés des fidèles venus nombreux marquer ce moment sacré, l’élu a salué la grandeur de la fête de Tabaski, symbole de foi, de sacrifice et de solidarité, tout en lançant un vibrant appel à la paix et à la cohésion nationale.



« Nous devons remercier le Tout-Puissant pour cette Tabaski qu’Il nous permet de célébrer une fois de plus dans la santé et la foi », a-t-il souligné en préambule, avant de saluer la pertinence du sermon prononcé par Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou KHadra, axé sur la reconnaissance envers Dieu, le respect et le vivre-ensemble.



Pape Djibril Fall a exhorté les Sénégalais à puiser dans les enseignements d’Ibrahim et Ismaël pour surmonter les crises sociales et identitaires que traverse le pays. Selon lui, seule une lecture lucide de nos valeurs communes peut préserver le tissu social et renforcer l’unité.



Un double appel à l’État : anticiper les inondations et repenser l’agriculture



Dans son intervention, le député n’a pas manqué d’alerter les pouvoirs publics sur deux fronts majeurs : les inondations imminentes et la fragilité du modèle agricole sénégalais.



« Il est temps de se projeter et de mieux protéger les populations contre les inondations qui arrivent chaque année », a-t-il martelé, avant d’enchaîner :

« Il faut aller au-delà des campagnes agricoles saisonnières. Ce pays a besoin d’une véritable politique agricole, structurée, durable, tournée vers la souveraineté alimentaire. »



Pour une Tabaski porteuse de sens et d’espoir



Enfin, Pape Djibril Fall a formulé des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal, invitant chacun à cultiver l’unité au-delà des divergences. Il a aussi remercié la communauté musulmane et les organisateurs pour l’accueil et le bon déroulement de la prière.



« Ce jour béni doit être un moment de pardon, de communion et d’engagement collectif pour un Sénégal meilleur. »